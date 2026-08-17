SPQR e Maxima Roma: quando inizia il raduno e a che punto sono i roster?

La SPQR Roma e la Maxima Roma si avvicinano alla prima stagione della propria storia in LBA, dopo mesi di incertezze. Tutt’oggi nessuna delle due squadre ha un sito ufficiale o dei canali social, tutte le comunicazioni vengono dal portale della Lega Basket A, comprese quelle dei calendari estivi.

La SPQR si radunerà per la prima volta, agli ordini di coach Alessandro Magro, giovedì 20 agosto ed esordirà in amichevole il 2 settembre in trasferta contro la Real Sebastiani Rieti. La Maxima, che sarà guidata da coach Matteo Cotelli, si troverà tra due giorni, il 19 agosto, e sarà di scena per la prima volta a Pescara, tra il 5 e il 6 settembre, in un quadrangolare con Scafati, Ruvo di Puglia e Avellino.

E il mercato? Entrambe le formazioni capitoline hanno iniziato ad operare in colpevole ritardo, ma ad oggi sono a buon punto col completamento del roster.

Partendo dalla SPQR, dopo l’ufficialità di Nico Mannion non appena lanciato il progetto, sono arrivati Giovanni Emejuru, Arturs Strautins, Marko Simonovic, Gerald Ayayi, Jesse Edwards e Corey Davis.

Più avanti invece la Maxima, che nelle prossime ore annuncerà Mirza Alibegovic dopo che la telenovela per il buyout con Udine si è finalmente conclusa. Tra gli italiani ci sarà anche Giovanni Veronesi, per il reparto stranieri invece in “eredità” da Brescia sono arrivati Miro Bilan e John Brown III, in aggiunta a Carl Wheatle, Xavier Moon, Vernon Carey Jr, Matt Ryan e Brynton Lemar. La ricerca ora si concentra su una point guard “calibro NBA”.