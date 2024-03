Ricordate la storia della positività alla cannabis di Xavier Munford? Il giocatore dell’Hapoel Tel-Aviv è risultato positivo alla sostanza qualche settimana fa.

La notizia fu più che altro il commento del suo allenatore, Danny Franco, che giustificò il suo giocatore dicendo: “Lo capisco, cos’altro dovrebbe fare per passare il tempo se non fumare?”.

Alla fine la federazione israeliana ha optato per la linea morbida, squalificando Munford solamente per tre settimane. Decisione che gli consentirà di scendere in campo nei quarti di finale di EuroCup contro il Besiktas. Il club turco ha preso malissimo questa notizia, commentandola duramente con un comunicato ufficiale.

Nella nota si parla di un “comportamento antisportivo, incompatibile con lo spirito del gioco” da parte di Munford. Inoltre il Besiktas afferma che pene così leggere mettono in dubbio l’efficacia delle squalifiche come deterrente nei confronti del consumo di stupefacenti. Il club turno cita anche un rischio di emulazione rafforzato da stop così brevi, sollevando interrogativi sulla trasparenza di un test effettuato a Dicembre ma reso noto solamente a fine Febbraio. Infine la squadra di Istanbul preannuncia ricorsi attraverso i suoi legali.

𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗔𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁

We are truly disappointed and even shocked to learn that our BKT EuroCup quarter-final opponent Hapoel Tel Aviv’s player Xavier Manford was given only 21-day suspension for using prohibited drugs by the Israeli Basketball Association.

The… pic.twitter.com/SsZQG4wm8E

— Beşiktaş EN (@BesiktasEnglish) March 11, 2024