Nessuna delle due squadre arriva a 80, in NBA non accadeva da UNA VITA

La sfida fra Philadelphia e New York non ha fatto discutere solamente per la rissa sfiorata.

La partita resta negli annali anche per il punteggio bassissimo (79-73 in favore dei Sixers) per gli standard della NBA attuale. Ormai vedere due squadre che non toccano quota 80 punti è un evento rarissimo. Non accadeva dal 2016, quando Nuggets – Timberwolves finì 78-74.

Un risultato finale che stona con i punteggi monstre a cui stiamo assistendo quest’anno, sia dal punto di vista collettivo che delle prestazioni individuali. Questo match ha riacceso il dibattito social riguardo le difese NBA: da una parte c’è chi sostiene che siano sempre più soft e che la cosa favorisca gli attacchi, dall’altra chi invece pensa che le doti degli scorer siano in continuo miglioramento.

Bisogna tenere presente che una ventina di anni fa questi risultati erano all’ordine del giorno. Nella stagione 2004-05, ad esempio, capitò in ben 45 occasioni che entrambe le squadre restassero sotto gli 80 punti.

Fra due giorni le squadre si affronteranno di nuovo e vedremo se saranno ancora le difese a prevalere. A Febbraio finì 96-110 per New York, un altro punteggio per nulla elevato rispetto alle abitudini NBA. Inoltre i Knicks nella loro sfida precedente avevano tenuto gli Orlando Magic a 74, riuscendo in quel caso a vincere.