Coach Franco giustifica Xavier Munford: “Non è l’unico che fuma, cos’altro puoi fare qui?”

Xavier Munford, giocatore americano classe 1992 in forza all’Hapoel Shlomo Tel Aviv, è stato trovato positivo per presenza di cannabis nel corpo in un recente test condotto dall’agenzia antidoping israeliana ed è stato sospeso per la stagione, nello specifico non potrà più mettere piede in campo nell’edizione di quest’anno di EuroCup.

A una settimana dalla sentenza definitiva, il coach dell’Hapoel Tel Aviv Danny Franco, ha rilasciato una bizzarra intervista nel post partita della vittoria dei suoi sull’Hapoel Holon, quando interrogato sul caso Munford: “La sospensione di Xavier Munford è stato uno schiaffo in faccia per tutti noi, siamo sorpresi perché aveva già fatto qualche test antidoping in precedenza e tutto era andato bene. Non voglio giudicare nessuno, le regole ci sono e bisogna rispettarle, ma questa stagione è diversa per tutti.

Il test è stato condotto a Dicembre, non qualche giorno fa, e all’epoca tutti stavamo passando un difficile periodo a causa della guerra: gli stranieri erano rifugiati a Belgrado ed erano costretti a stare là per 4/5 giorni, mentre i giocatori israeliani erano qui. Erano là da soli, cosa vuoi fare per 4 o 5 giorni da solo in un paese straniero, senza nessuno? Non saprei”.

Coach Franco ha poi continuato parlando di Munford: “Puoi cercare di adattarti quanto vuoi, ma se pensate che la maggior parte dei giocatori stranieri qui non fumino marijuana o che nemmeno uno degli israeliani lo faccia, beh, vi sbagliate di grosso. Quello che Munford ha sbagliato è stato esagerare. Non è il fatto di fumare o non fumare, ma il fatto di rispettare il gruppo, devi essere responsabile. Ora dobbiamo trovare una soluzione come squadra per sopperire alla mancanza del nostro miglior realizzatore”.

Xavier Munford stava giocando una stagione eccellente, sia in Israele che in EuroCup, dove aveva medie di 15.9 punti, 2.8 rimbalzi, 3.7 assist e 1.4 palle rubate a partita, con un picco di 31 punti segnati contro Badalona nell’ottava giornata della competizione, quando è stato nominato MVP.

