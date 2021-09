Stavolta la risolve Dimsa! Treviso supera nuovamente Brescia in Supercoppa

Treviso Basket – Pallacanestro Brescia 90-86

(22-18; 15-23; 26-18; )

In un match di ritorno di Supercoppa senza esclusione di colpi, è ancora una volta Treviso ad avere la meglio su Brescia in una gara risolta solo negli ultimi possessi: dopo un primo quarto piuttosto combattuto, le compagini si dividono il pallino del gioco nella parte centrale della gara, lasciando così l’ultimo periodo a decidere le sorti dell’incontro. Sokolowski spinge il primo concreto vantaggio trevigiano: Brescia rimane sul pezzo, ma manca la zampata per superare i padroni di casa, che mettono la gara in ghiaccio con Russell e soprattutto la bomba di Dimsa da distanza siderale.

Sin dalle prime battute, è una gara in cui si lotta su ogni singolo possesso: se Treviso trova spunti positivi con i tiri dall’arco, Brescia si affida alle soluzioni interne con Petruccelli uomo di punta (16 pari dopo i primi 7′). Sokolowski sigla il primo +6 per i suoi, poi Moore nel finale di quarto limita lo svantaggio sul 22-18. I padroni di casa sembrano tenere in sicurezza il vantaggio, ma Brescia spiazza il momento di buio dei ragazzi di Menetti con un 10-0 targato con due bombe di Della Valle (26-32). Russell e Jones rimettono le cose in pari con la gara che si trascina con un testa a testa, rotto dal buzzer di Della Valle del 37-41.

Alla ripresa del gioco, tocca a Brescia condurre le danze: Mitrou-Long è il faro delle offensive bresciane per sè e per i compagni, toccando il +7 prima della metà di frazione (44-51). Dall’altro però c’è l’ex Bortolani che ha ancora fame di canestri: il messinese classe 2000 imbastisce 14 punti nel solo terzo periodo, risollevando le sorti della squadra e riportando coraggio tra i suoi compagni, prima con il nuovo vantaggio sul 56-54 e poi con l’aiuto di Russell spinge il nuovo vantaggio veneto per un 19-5 di parziale che ribalta nuovamente l’inerzia del match. Il blackout costa caro agli uomini di Magro che limitano i danni con la bomba di Laquintana che precede l’ultima frazione (63-59). Nel momento di maggiore difficoltà tocca proprio all’ex-Trieste tenere i lombardi in carreggiata, in un momento in cui il carico di falli pesa enormemente sul roster ospite: Sokolowski firma 6 punti consecutivi per il +9, poi Laquintana e Della Valle spremono le energie per riacciuffare gli avversari. Treviso dimostra però grande lucidità nel respingere gli avversari: le giocate di Bortolani e Russell vanificano gli assalti di Mitrou-Long, poi tocca a Dimsa da oltre 7 metri spezzare definitivamente la resistenza bresciana. Finisce 90-86.

TREVISO: Chillo 7, Casarin 8, Jones 7, Dimsa 7, Russell 19, Bortolani 21, Sokolowski 9, Sims 3, Imbrò 5, Akele 4, Poser ne, Faggian ne

BRESCIA: Mitrou-Long 16, Gabriel 8, Petruccelli 8, Della Valle 24, Cobbins 8, Laquintana 16, Moore 6, Moss, Burns, Eboua, Parrillo, Rodella ne