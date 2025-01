Trapani vuole riportare in Italia il talentino Dame Sarr

Dopo i rumors che parlavano di Danilo Gallinari e Marco Spissu, tramontati la scorsa settimana, la Trapani Shark sembra ora piombata su un profilo decisamente diverso. Secondo Chema de Lucas, il club siciliano vorrebbe riportare in Italia il talentino azzurro Dame Sarr.

ÚLTIMA HORA: Trapani Shark, recién ascendido y sensación de la Liga Italiana, puja por la cesión del jugador del Barça Dame Sarr (18 años; 1,98 m.) según hemos sabido @IacopoDeSantis y servidor. — Chema de Lucas (@chemadelucas) January 9, 2025

Sarr, che si è trasferito al Barcellona nell’estate 2022, da quest’anno è stato promosso in prima squadra dai blaugrana. Nonostante questo ha però totalizzato solo 14 partite, con 1.2 punti di media in Liga e 1.4 in EuroLega. Certamente numeri in linea con la sua giovanissima età, Sarr compirà 19 anni a giugno, ma che probabilmente non scaldano gli animi del Barça.

Ecco allora che la Trapani di Valerio Antonini potrebbero essere una buona occasione per rilanciarsi, o semplicemente lanciarsi: i siciliani sono quarti in Serie A e ambiscono ad un posto al tavolo delle grandi. Dame Sarr è nato ad Oderzo, in provincia di Treviso, e da pochi mesi ha ottenuto lo status di giocatore italiano con l’esordio in Nazionale sotto la guida di Gianmarco Pozzecco.