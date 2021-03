Stella Azzurra, terza luce accesa in campionato contro Latina dopo quelle con Rieti e Ferrara

La sfida metteva in palio punti pesanti in chiave sicurezza. Alla fine, tra Stella Azzurra Roma e Benacquista Assicurazioni Latina, al “Pala Veroli Coccia” ha sorriso la squadra di casa capace di darsi l’accelerazione decisiva nell’ultimo quarto imponendosi per 72-68 dopo essere stata a rincorrere nella prima mezz’ora di gara. I pontini erano privi di due cecchini di punta come Passera e Benetti ma questo non toglie nulla al merito dei capitolini in cui hanno brillato soprattutto le stelle di Rullo, Menalo e Visintin. A Latina non è invece stato sufficiente un travolgente Lewis.

PRIMO QUARTO – Gilbeck presenta subito il biglietto da visita con un gioco da tre punti ma Marcius riavvicina subito i padroni di casa. Coach Germano D’Arcangeli incappa subito, e ingenuamente, in un fallo tecnico e manda in lunetta Baldasso che sigla il 4-2 pontino. Menalo ristabilisce la parità, poi la Stella Azzurra prova ad alzarsi in quota ma Lewis, sempre a suon di tiri liberi, ripristina l’equilibrio a quota sei. Baldasso va a bersaglio e, dopo metà quarto, è 11 pari. Fall riporta in quota Latina ma la Stella Azzurra non lascia andare gli ospiti in mare aperto. Lo stesso Fall e Baldasso, però, imprimono al roster di coach Franco Gramenzi l’accelerazione decisiva mandandoli al primo riposo dopo dieci minuti di gara avanti per 20-13.

SECONDO QUARTO – La Stella Azzurra prova l’operazione riavvicinamento ma l’ex Orlandina basket fall dimostra alla dirigenza pontina quanto azzeccato sia stato l’avere fiducia in lui e i pontini si alzano in quota sul 22-15. Gli ospiti provano a prendere il volo elevandosi fino al più nove ma la Stella Azzurra riesce a tenere dritta la barra della concentrazione e si riporta a meno tre: 26-29. D’Arcangeli chiama poi il timeout, poi Visintin rialza in quota Latina con un tiro libero , Lewis traccia un minifossato per i pontini a più cinque. Rullo risponde per i padroni di casa ma Fall riporta i cinque punti di vantaggio. Lewis si produce a fine frazione in un pregevole 4-0 intervallato da un canestro di Rullo. All’intervallo lungo Latina è ancora vanti per 39-35.

TERZO QUARTO – Latina comincia a colpire con l’ispiratissimo Lewis e con Raucci portandosi a più otto, la Stella Azzurra va in riavvicinamento ma Gilbeck schiaccia d’autorità per il 39-45. Rullo è una furia devastante, certamente il trascinatore dei capitolini ed è anche grazie a lui se la Stella Azzurra si riporta in scia a sole due incollature di ritardo: 43-45. Gramenzi chiama il timeout, i padroni di casa cominciano a farsi balenare in testa l’idea di poterla portare a casa e ripristinano la parità con Marcius. Rullo, con una tripla, li porta a mettere la freccia di sorpasso ma Piccone, con lo stesso punteggio, riporta l’equilibrio a quota 48. Ancora Lewis prende per mano i pontini e li conduce alla fine del penultimo quarto a dettare ancora legge per 52-49.

ULTIMO QUARTO – La Stella Azzurra si porta a una sola lunghezza e poi si riporta avanti. Latina perde per strada Gilbeck che si autoesclude dopo il fischio del quinto fallo a suo carico. Fall riporta in quota Latina di un punto, poi si assiste a un avvincente sorpasso e controsorpasso autografato da Visintin e Baldasso. Il gioco da tre punti di Marcius fa decollare la Stella Azzurra che poi ci prende gusto e allarga il fossato con Visintin (63-57). Mouaha subisce fallo da Rullo ma in lunetta ne centra soltanto uno su due, poi riesce a circa un minuto e mezzo dal termine ad affondare ancora la lama con una tripla. Fall e Lewis riavvicinano Latina a meno due, Rullo mette a segno su opposto versante due liberi che si è andato a prendere per un fallo subito da Baldasso. Lewis porta Latina a credere ancora di poterla fare sua con un gioco da tre punti che vale il 70-68. Timeout Stella Azzurra, poi Marcius chiude il discorso andando a bersaglio con due tiri liberi. Vano il tentativo finale di tripla di Lewis a fil di sirena. La Stella Azzurra può festeggiare il terzo successo stagionale dopo quelli con Rieti e Ferrara. E, soprattutto, avvicina San Severo e la stessa Latina portandosi a quota sei ovvero a meno due da loro.

MIGLIORI IN CAMPO

ROBERTO RULLO (STELLA AZZURRA ROMA): fa onore pienamente al suo nome e regala alla Stella Azzurra le note per intonare il canto della felicità, per la terza volta nell’arco della stagione.

JAREN LEWIS (BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA): corre avanti e indietro a pieni polmoni e macina canestri su canestri, alla fine si regala una serata di gloria, il suo roster, però, non riesce a fare altrettanto.

TABELLINO

STELLA AZZURRA ROMA: Rullo 20, Menalo 11, Visintin 11, Marcius 10, Giordano 8, Thompson jr 4, Innocenti 4, Nikolic 4, Thioune, Ndzie. N.e: Cipolla, Pugliatti. Coach: Germano D’Arcangeli.

Tiri liberi: 8 su 12, rimbalzi 39 (Marcius 12), assist 21 (Thompson jr 6).

BENACQUISTA ASSICURAZIONI LATINA: Lewis 21, Fall 14, Baldasso 12, Mouaha 6, Raucci 5, Piccone 5, Gilbeck 5, Hajrovic, Passera, Bagni, Donati, Bisconti. Coach: Franco Gramenzi.

Tiri liberi: 13 su 23, rimbalzi 36 (Lewis 13), assist 12 (Baldasso 4)

ARBITRI

Angelo Caforio di Brindisi, Marco Barbiero di Milano e Francesco Praticò di Reggio Calabria.