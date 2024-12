Steph Curry fa un’ammissione sorprendente dopo l’ASFALTATA da 51 punti contro i Grizzlies

Le aspettative sui Golden State Warriors erano alte dopo l’acquisizione di Dennis Schroder tramite scambio. Schroder fornisce una diversa dimensione di gioco alla squadra, in quanto eccelle nell’esecuzione di pick-and-roll, che, anche se antitetici all’attacco dei Dubs, potrebbero essere la scossa di cui la squadra ha bisogno per risvegliarsi dopo aver perso il ritmo dopo un forte inizio di stagione. Ma la prima partita di Schroder per gli Warriors non poteva andare peggio, con i Dubs che hanno subito una batosta di 51 punti dai Memphis Grizzlies (144-93), con Steph Curry che ha giocato la sua peggior partita da molto tempo a questa parte.

Curry è stato fuori ritmo per tutta la notte e ha concluso con soli 2 punti con un orribile 0-7 dal campo. Anche il suo nuovo compagno di reparto, Schroder, non è andato molto meglio, visto che ha segnato solo 5 punti con un pessimo 2-12 al tiro e la partita sarebbe meglio cancellarla dalla memoria collettiva degli Warriors.

Ciononostante, Curry e gli Warriors non stanno premendo il pulsante del panico. Anzi, la star 36enne non è affatto preoccupata per la sconfitta contro i Grizzlies.

“Una volta all’anno veniamo spazzati via in questo modo. Ma rispetto alla sconfitta di 50 punti contro i Boston Celtics all’inizio dell’anno, mi piace di più la sensazione che si respira in questo momento. Continuerò a ripeterlo perché credo davvero che siamo migliori di quello che stiamo giocando. Meglio di quello che abbiamo mostrato stasera”, ha detto Steph Curry ai giornalisti negli spogliatoi dopo la partita contro i Grizzlies, secondo Ohm Youngmisuk di ESPN.

