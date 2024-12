Mathias Lessort, gli aggiornamenti sull’infortunio: quanto starà fuori?

Nella serata di ieri Mathias Lessort ha subito un grave e impressionante infortunio nel terzo quarto della gara di EuroLega contro il Baskonia. Il lungo francese è stato immediatamente portato all’ospedale dopo che la sua caviglia è rimasta in posizione innaturale, tanto da far perdere i sensi a 3 tifosi presenti al palazzetto, impressionati dalla scena. Gli esami hanno evidenziato la frattura della fibula sinistra: i tempi di recupero sono stimati in almeno 4 mesi.

Con un po’ di fortuna quindi il Panathinaikos rivedrà Lessort per i Playoff di EuroLega, altrimenti più avanti ancora. Il giocatore, uno dei migliori lunghi di EuroLega negli ultimi anni, ha aggiornato sulle suo condizioni tramite X: “Ciò che non ti uccide ti rende più forte! Grazie per i messaggi e le preghiere, vi voglio bene! Tornerò più forte che mai”.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2024

Al termine del match tra Pana e Baskonia i giocatori di entrambe le formazioni si erano riuniti a metà-campo, mettendosi a pregare per Lessort.