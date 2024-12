LeBron James batte un altro record NBA ASSURDO di Kareem Abdul-Jabbar

Non ci sarà mai un altro LeBron James. LeBron James è un’anomalia genetica certificata che continua a stupire per il modo in cui è rimasto non solo produttivo, ma anche uno dei migliori giocatori dell’NBA, nonostante stia per compiere 40 anni.

La stella dei Los Angeles Lakers potrebbe non avere più nulla da dimostrare nella sua carriera da Hall of Fame, ma il suo amore per il gioco lo fa andare avanti, permettendogli di stabilire record che non saranno mai superati.

LeBron James è già diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell’NBA nel febbraio 2023, superando la leggenda dei Lakers Kareem Abdul-Jabbar. Ma non è l’unico record di Abdul-Jabbar che James è riuscito a battere. James è entrato nella sfida di giovedì sera dei Lakers contro i Sacramento Kings con la necessità di giocare solo altri 10 minuti per diventare il leader di tutti i tempi in minuti di gioco nella stagione regolare e nel secondo quarto è riuscito a compiere l’impresa, come riporta Jovan Buha di The Athletic.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the NBA's all-time leader in TOTAL MINUTES PLAYED in the regular season! pic.twitter.com/XsiKE57OjB — NBA (@NBA) December 20, 2024

LeBron James è già stato il leader di tutti i tempi dei minuti giocati nella NBA, considerando sia la stagione regolare che i playoff. Senza contare tutti i minuti giocati durante la partita di giovedì sera dei Lakers contro i Kings, James ha già accumulato 69.296 minuti in carriera, ed è tutto questo chilometraggio che ha accumulato a rendere sorprendente il fatto che rimanga un giocatore d’élite come lui.

