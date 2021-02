Steph Curry si sente male prima della partita e viene estromesso dal quintetto a pochi istanti dalla palla a due

Era stato annunciato come titolare, eppure Steph Curry stanotte non è sceso in campo contro Charlotte. La stella dei Golden State Warriors si è sentita male e lo staff l’ha fatta rientrare negli spogliatoi proprio a pochi secondi dall’inizio della partita, quando Curry indossava già maglia e pantaloncini e si doveva solo recare verso il centro del campo.

Gli Warriors hanno spiegato la scelta annunciando che Curry “non si sentiva bene”, secondo quanto riportato comunque la NBA e i protocolli anti-Covid non sarebbero alla base di questa decisione.

Steph Curry exited the floor right before tip-off pic.twitter.com/8vvEXfrUmt — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 21, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.