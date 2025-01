Steph Curry: “Tutti i criticoni su Twitter possono stare zitti ora”

I Golden State Warriors hanno ottenuto una vittoria significativa contro i Minnesota Timberwolves questa notte, imponendosi con un combattuto 116 a 115. In un momento cruciale della stagione, la squadra ha dimostrato la sua resilienza e Steph Curry ha colto l’occasione per rispondere alle recenti speculazioni sui possibili cambiamenti nel roster.

Dopo la partita, Curry ha parlato apertamente delle voci circolate sui media riguardo alle mosse che gli Warriors dovrebbero fare per rimanere competitivi nella Western Conference. Le sue parole sono state chiare e dirette:

“Tutti i criticoni su Twitter con le loro proposte di scambi possono anche smetterla per un po’ e lasciarci capire come risolvere la situazione”, ha dichiarato il due volte MVP, sottolineando la fiducia nella sua squadra.

“All the twitter fingers who got deals we need to make can kind of shut up a little bit and let us figure this thing out… We have a whole lot of confidence that we can beat anybody.”

Steph Curry with a LOUD MESSAGE post-game 👀

pic.twitter.com/So349BYO2l

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 16, 2025