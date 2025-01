Ja Morant sfida le leggi della fisica: schiacciata CLAMOROSA in testa a Wembanyama (ma non vale)

Un momento destinato a rimanere nella memoria, anche se non nel tabellino. Nella sfida tra i Memphis Grizzlies e i San Antonio Spurs, Ja Morant ha regalato uno spettacolo da highlight assoluto con una schiacciata incredibile sulla testa del gigante Victor Wembanyama. Un gesto atletico ai limiti dell’umano, interrotto però dal fischio degli arbitri per un contatto precedente sul palleggio.

Morant, alto 1.88 metri, ha sfidato le leggi della fisica, volando sopra le braccia tese di Wembanyama, il francese degli Spurs, che con i suoi 2.24 metri è già uno dei migliori difensori della lega. La giocata non ha potuto contare nel punteggio, ma ha lasciato tutti a bocca aperta. Wembanyama, autore di 8 stoppate nella gara, non è riuscito a fermare il volo di Ja Morant, che ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori atleti della NBA.

JA POSTER ON WEMBY 🤯🤯🤯

but did not count… pic.twitter.com/5w2zdkJjLp

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 16, 2025