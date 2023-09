Steph e Ayesha Curry promettono decine di milioni di dollari alle scuole di Oakland

Nel 2019 i Golden State Warriors hanno lasciato Oakland per lo sfarzo, il fascino e i soldi di San Francisco. Quasi quattro anni dopo, Steph Curry continua a mantenere la sua promessa di non dimenticare mai la comunità che lo ha aiutato a lanciare una dinastia.

Eat. Learn. Play., la fondazione benefica di cui Steph Curry è a capo insieme alla moglie Ayesha, ha annunciato mercoledì i piani di un nuovo movimento per raccogliere e donare oltre 50 milioni di dollari al distretto scolastico unificato di Oakland entro il 2026, per aiutare i bambini locali a “sognare più in grande” e dare loro “la possibilità di vivere fino al loro potenziale più vero”.

We’re launching a new movement to raise and invest $50 million+ in additional support and resources for #Oakland students by academic year 2026. Take a look… pic.twitter.com/sKs1HQFfmo — Eat. Learn. Play. Foundation (@eatlearnplay) September 6, 2023

La nuova iniziativa si concentrerà sul sostegno al benessere dei bambini di Oakland attraverso “l’accesso a pasti nutrienti, risorse di lettura di qualità e opportunità di gioco e attività fisica”. Nel 2026, l’obiettivo di Eat. Learn. Play. è di “trasformare l’esperienza scolastica per una generazione di studenti”.

“Questi bambini meritano di avere l’opportunità di esprimere tutto il loro potenziale”, ha dichiarato Steph Curry alla CBS.

“Queste sono tre cose molto semplici nella vita a cui ogni bambino dovrebbe avere accesso”, ha detto Ayesha Curry, moglie di Steph, parlando di cibo.

