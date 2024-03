Stephen Curry potrebbe candidarsi a presidente degli Stati Uniti

Molti giocatori NBA si sono interessati a temi sociali e politici seguendo la strada tracciata dal grande Bill Russell.

Fra i contemporanei, Stephen Curry è uno dei più attivi per quanto riguarda la lotta per i diritti e l’uguaglianza. Per questo molti ipotizzano un suo futuro in politica e il diretto interessato ha confermato, sbilanciandosi addirittura fino a ipotizzare una candidatura a presidente degli Stati Uniti.

Curry, nel corso di una intervista alla CBS, ripresa da Sky Sport, ha puntualizzato di non vedere la politica come un progetto immediato, dato che ritiene ancora molto lontano il momento del ritiro. Nel suo futuro, però, potrebbe esserci spazio per un impegno del genere, come spiegato da lui stesso.

Curry for president? Possibile… Voglio cercare di esercitare la mia influenza in ogni modo possibile per fare del bene al prossimo. Se la politica fosse la strada giusta per cambiare le cose, non escluderei una mia discesa in campo.

La giornalista Jericka Duncan allora lo ha incalzato: “Nel 2028?”. A quel punto Curry ha risposto: “Non così presto”. Una frase che però lascia intendere come nei piani futuri della stella di Golden State possa esserci, per l’appunto, la candidatura per la Casa Bianca.