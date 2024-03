EA7 Milano SPALLE AL MURO! Pesante KO col Baskonia e ora serve più di un miracolo per il play-in

Baskonia Vitoria-Gasteiz – Olimpia EA7 Milano 88-73

(19-18; 29-16; 21-21; 19-18)

Se prima di questa gara l’Olimpia EA7 Milano aveva un barlume di speranza di poter sognare ancora i play-in, dopo il KO con il Baskonia questa possibilità si è assottigliata di molto, avvicinandosi sempre di più allo zero. Ora servirà più di un miracolo ai meneghini per provare a raggiungere prima il play-in e poi i playoff. In sostanza i milanesi devono vincerle tutte da qui alla fine della regular season e potrebbe persino non bastare…

Sulla partita c’è poco da dire, in verità. Il primo quarto è stato abbastanza equilibrato ma poi il Baskonia ha dilagato nel secondo periodo con Markus Howard e Chima Moneke e poi ha controllato per tutta la gara. 48 a 34 all’intervallo lungo. Nella ripresa l’Olimpia ha provato a dare un senso a questa sfida con Shavon Shields e Nikola Mirotic ma i 38 punti in due dell’americano con passaporto danese e del montenegrino con passaporto spagnolo non sono affatto bastati, visto il -15 finale, che è stato -20 abbondante per gran parte del quarto quarto. Alla fine il Baskonia ha sconfitta una rimaneggiata Olimpia EA7 Milano per 88 a 73, che ha perso Rodney McGruder per motivi personali proprio ieri.

Baskonia: Howard 26, Raieste 0, Chiozza NE, Querejeta NE, Sadekerskis 9, Marinkovic 13, Miller-McIntryre 6, Diez 0, Kotsar 6, Costello 9, Theodore 0, Moneke 19. All. Dusko Ivanovic.

Milano: Lo 2, Bortolani NE, Tonut 1, Melli 5, Napier 12, Flaccadori 0, Hall 9, Caruso 2, Shields 17, Mirotic 21, Hines 0, Voigtmann 4. All. Ettore Messina.

QUI trovi le stats complete del match.

Leggi anche: Dusko Ivanovic: “Dubai? Non chiamatela più Eurolega!”