Dusko Ivanovic: “Dubai? Non chiamatela più Eurolega!”

Dusko Ivanovic sarà questa sera avversario dell’Olimpia Milano con il suo Baskonia, squadra che ha preso in mano per la quarta volta da capo allenatore lo scorso 30 Ottobre, dopo le annate 2000-2005, 2008-2012 e 2019-2021: il coach montenegrino classe 1957 ha un’esperienza infinita nel basket europeo di massimo livello, essendosi seduto anche sulle panchine di Barcellona, Panathinaikos e Stella Rossa Belgrado, tra le altre.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano spagnolo El Correo, Dusko Ivanovic ha espresso il suo parere sulla recente notizia che vedrebbe un club di Dubai prendere parte alle prossime edizioni della massima competizione continentale: “Ci sono aspetti positivi e negativi della vicenda, ma tutto fa sembrare che si arrivi ad un accordo per far giocare una squadra degli Emirati in Eurolega: se ciò aumenta la qualità della competizione è una cosa sicuramente positiva. Ma non la chiameremo più Eurolega allora, dobbiamo trovargli un altro nome.”

Il Baskonia di coach Ivanovic è in piena lotta per un posto ai prossimi playoff di EL, dato che attualmente occupa l’ottava posizione con un record di 15 vittorie e 13 sconfitte e questa sera ospiterà alla Fernando Buesa Arena l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina.

Leggi anche:

Mike James: “Vi dico io chi andrà alle Final Four!”

Vasilije Micic da career high e Charlotte batte Memphis