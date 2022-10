Steve Kerr parla di Jordan Poole: ”Speriamo rinnovi con noi”

Possiamo dire con certezza che Steve Kerr voleva che Jordan Poole fosse una pietra angolare dei Golden State Warriors del futuro prima che Draymond Green decidesse di prenderlo a pugni.

La risposta sempre impressionante della guardia del quarto anno alla controversia in corso, tuttavia, rende senza dubbio Poole ancora più prezioso per il presente e il futuro degli Warriors mentre i suoi rappresentanti continuano a negoziare una possibile estensione del contratto con la direzione della squadra.

Dopo aver visto Poole segnare 25 punti e smazzare 6 assist nella sconfitta in preseason per 124 a 121 della sua squadra contro i Los Angeles Lakers, Kerr ha discusso del motivo per cui “spera” che Poole raggiunga un accordo con il front office prima della scadenza del 17 ottobre.

“Una delle cose che il nostro staff sente sempre è che il nostro lavoro è aiutare questi ragazzi a diventare i migliori giocatori che possono diventare. Vogliamo che facciano bene finanziariamente e si prendano cura delle loro famiglie. Fa tutto parte di questo lavoro, mettere questi ragazzi in un’ottima posizione per avere successo dentro e fuori dal campo. Quindi penso che siamo tutti entusiasti per Jordan, per la posizione in cui si trova. Vediamo de riusciamo a fare qualcosa o meno, ma sono entusiasta per lui. Fai sempre il tifo per i ragazzi che lavorano duro e negli ultimi anni ci ha dedicato tanto tempo quanto chiunque altro. È davvero eccitante per lui ed è eccitante per noi e speriamo che qualcosa venga fatto”.

