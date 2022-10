La Virtus Bologna continua a fare a meno dei propri fenomeni Milos Teodosic e Tornik’e Shengelia per infortunio.

Se per il georgiano i tempi di recupero sono molto lunghi, si parla di novembre, per il serbo invece dovremmo esserci. La speranza è che già questo giovedì sia in campo in EuroLega contro il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri.

Ieri sera Sergio Scariolo, coach della Virtus Segafredo Bologna, ha spiegato così la situazione su Milos Teodosic dopo la vittoria casalinga di misura contro la Pallacanestro Trieste:

“Spero di sì, se gli allenamenti dei prossimi giorni andranno bene, qualche minuto potrà giocarlo”.

Il serbo non è un giocatore come tutti gli altri. Non solo per il suo tasso tecnico ma anche – e soprattutto – per il suo peso specifico sulla squadra. Il suo modo di giocare a pallacanestro va a migliorare anche le prestazioni dei compagni.

Stiamo a vedere se davvero Milos Teodosic scenderà in campo all’Audi Dome di Monaco per la gara tra la Virtus Bologna e l’FC Bayern Monaco Basket. La speranza per il basket italiano è che sia già in campo giovedì e che le VuNere ottengano la prima vittoria stagionale.

