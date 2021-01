Steve Kerr rivela il vero motivo per cui non cambierà la formazione titolare degli Warriors

La maggior parte degli allenatori ha bisogno di diverse partite di regular season prima di arrivare a scegliere i cinque da mettere in quintetto. Coach Steve Kerr inizialmente voleva che la sua squadra giocasse almeno 20 partite prima di poter consolidare i suoi cinque titolari, ma in una recente intervista ha detto che non ha intenzione di cambiare i suoi titolari principalmente per motivi difensivi.

La formazione titolare degli Warriors comprende Steph Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre Jr., Draymond Green e James Wiseman. Secondo Kerr, impostare la loro difesa all’inizio è la chiave e la sua formazione attuale è stata all’altezza del lavoro finora.

“Non sto apportando modifiche alla formazione di partenza, potrebbero esserci cambiamenti nelle rotazioni, negli accoppiamenti, potremmo provare alcuni gruppi diversi insieme durante la partita, ma penso che la cosa più grande che abbiamo cercato di fare in questo inizio di stagione è costruire la nostra difesa sin dalla palla a due. Se non puoi difendere, non hai possibilità di vittoria; se puoi difendere, allora hai una possibilità in ogni partita. Stiamo cercando di mettere la nostra lunghezza e il nostro atletismo là fuori in difesa con Kelly Oubre e Andrew Wiggins e ovviamente James Wiseman”.

Fonte: NBC Sports

