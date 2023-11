Steve Kerr stufo di Draymond Green: “È stata una visione terribile!”

L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha ammesso che le azioni di Draymond Green contro il centro dei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, sono state imperdonabili.

“Ha esagerato”, ha detto Kerr prima della partita contro gli Oklahoma City Thunder. “Draymond ha sbagliato. Lui lo sa. È una brutta figura e le cinque partite sono meritate”.

Klay Thompson e Jaden McDaniels hanno dato vita a una rissa vicino a metà campo dopo un possesso dei Timberwolves. Green si è precipitato e ha allontanato Gobert da dietro con un braccio intorno al collo del centro. Green ha trattenuto Gobert per quasi 10 secondi.

La maglia di Thompson è stata strappata durante la colluttazione, che ha portato alla seconda espulsione stagionale di Green e a due tentativi di tiro libero per Gobert. A Green è stato fischiato un flagrant 2, mentre Thompson e McDaniels hanno ricevuto un doppio fallo tecnico. Tutti sono stati espulsi.

“Non ho problemi con Green che cerca di togliere Rudy da Klay… ma deve lasciarlo andare. Ha continuato per sei, sette secondi. È stata una visione terribile per la lega, per Draymond e per tutti”.

Infine, Kerr ritiene che Green debba trovare un equilibrio senza oltrepassare il limite con il suo comportamento.

“Draymond deve trovare un modo per non superare il limite. Non sto parlando di un’espulsione o di un tecnico, ma di un atto di violenza fisica. È imperdonabile. Dobbiamo fare tutto il possibile per dargli l’aiuto e l’assistenza di cui ha bisogno per essere in grado di fare una distinzione tra essere uno competitivo e uno scorretto. L’altra sera ha sicuramente superato il limite”, ha concluso Steve Kerr su Draymond Green.

