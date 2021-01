Steve Nash ha preso in giro James Harden dopo la tripla-doppia al debutto

È stato un debutto praticamente perfetto quello di James Harden con i Brooklyn Nets: vittoria sugli Orlando Magic e tripla-doppia da 32 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Insieme a KD, Harden è stato immarcabile per quasi tutta la gara e alla fine la coppia ha totalizzato il maggior numero di punti della loro carriera, perfino meglio di qualsiasi altra prestazione in duo ai tempi dei Thunder.

Dopo la partita però Steve Nash ha punzecchiato Harden per l’unico neo della sua partita: 8 palle perse. Il coach dei Nets ha sarcasticamente commentato: “Beh, ha sicuramente riempito il foglio delle statistiche! Wow, quasi una quadrupla-doppia! È davvero uno dei migliori al mondo”.

Steve Nash on James Harden's debut with the Brooklyn Nets: "Well, he stuffed the stat sheet! Wow, almost a quadruple double! He's a world-class basketball player."

— Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) January 17, 2021