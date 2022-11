Da quando è arrivato ai Memphis Grizzlies nel 2021, Steven Adams è diventato un solido leader per la giovane squadra. Ora che entra nella sua decima stagione in NBA, il neozelandese è ancora in grado di mettere insieme numeri davvero di tutto rispetto.

Nella vittoria dei Grizzlies di venerdì sugli Charlotte Hornets Adams ha chiuso con 19 rimbalzi e ha dato una versione esilarante del dominio sotto il tabellone degli Charlotte Hornets.

“Sono un grande bastardo, amico… non aspettarti che qualcuno di questi ragazzini possa controllare i rimbalzi”.

“I’m a big bastard, mate… don’t expect any of these little dudes to control the boards”

~Steven Adams when asked if controlling the boards comes naturally after his 19 rebound haul pic.twitter.com/ugoj37d97N

