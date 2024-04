Arriva un canale televisivo interamente dedicato al basket

Ci sarà un canale televisivo interamente dedicato al basket. Ma sarà attivo solamente per le Olimpiadi e trasmetterà in diretta tutte le gare dei Giochi di Parigi 2024.

La novità fa parte dell’offerta che Discovery metterà in campo in Italia per la kermesse olimpica francese. Ci saranno, infatti, ben dieci canali per vedere le Olimpiadi in tv: ai due tradizioni Eurosport se ne uniranno otto, interamente dedicati all’evento, che saranno in onda su Sky.

Le due media company hanno annunciato ieri questo accordo, aggiungendo la novità di un canale in 4K che inizierà a trasmettere su Sky a partire dal 26 Maggio con il Roland Garros.

Uno dei dieci canali olimpici sarà esclusivamente dedicato al basket e trasmetterà tutte le partite del torneo maschile e di quello femminile. Lo ha annunciato Mario Castelli, telecronista di Eurosport, tramite il suo profilo Instagram. I match andranno in diretta, aggiungiamo noi, ma in caso di contemporaneità probabilmente si procederà con delle differite da mandare in onda al termine delle giornate di gara. Da capire se su questo canale ci sarà spazio anche per la partite del 3×3 che dalla scorsa edizioni dei Giochi è diventato una disciplina olimpica.