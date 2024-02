RISSA tra Warriors e Hornets: Quinones dà del “cogl***e” a Grant Williams

Le regole non scritte del basket hanno colpito ancora, questa volta durante lo scontro di venerdì sera dei Golden State Warriors contro i risorti Charlotte Hornets. Con circa 12 secondi rimasti sul cronometro (e 10 sullo shot clock), gli Warriors non avevano esattamente bisogno di tirare a canestro, soprattutto quando la partita era vinta con il punteggio di 95 a 84. Lester Quinones, autore del nuovo contratto standard con gli Warriors, aveva altre idee. Quinones ha urlato per il passaggio lungo la linea di fondo e ha segnato un layup per gli Warriors, segnando due punti dopo che Miles Bridges ha tentato di bloccato in ritardo ma poi è partita una rissa con Grant Williams degli Hornets.

Ne è nato un alterco tra gli Warriors e gli Hornets, con il neo-acquisto Grant Williams che si è opposto a quella che ritiene una decisione di Quinones di aumentare il punteggio. La giovane guardia degli Warriors, però, non ha voluto saperne dell’esuberante ala, definendo Williams “cogl***e” per aver reagito nel modo in cui ha reagito al canestro che ha portato il vantaggio dei Dubs a 13 punti.

"You a b*tch!" Lester Quinones was going AT Grant Williams at the end of Warriors-Hornets 🔥pic.twitter.com/YPAwu2h2aV https://t.co/BQHQ6Q9k0t — ClutchPoints (@ClutchPoints) February 24, 2024

Grant Williams, nel corso della sua carriera, è stato una sorta di esecutore, quindi qualsiasi tipo di mancanza di rispetto non la prende alla leggera. L’ala degli Hornets sta semplicemente svolgendo il suo ruolo di leader della squadra, ma non è difficile capire perché Lester Quinones non sia un suo grande fan.

