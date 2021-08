Summer League: Davion Mitchell e Cam Thomas Co-MVP del torneo

Tempo di verdetti per la Summer League di Las Vegas, dopo la vittoria da parte dei Sacramento Kings.

Sono due i giocatori premiati con il titolo di MVP: Davion Mitchell dei Kings e Cam Thomas, guardia dei Brooklyn Nets.

⭐️MVPs⭐️@hoopculture13 of the @SacramentoKings and @24_camthomas of the @BrooklynNets named Co-MVPs of MGM Resorts NBA Summer League! pic.twitter.com/DqyHM2KeQn

— NBA Summer League (@NBASummerLeague) August 18, 2021