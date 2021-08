Svelati i calendari dei campionati di Serie A1 e A2 Femminile

Dopo l’antipasto di ieri con le prime giornate, il piatto forte: il Settore Agonistico FIP ha ufficializzato i calendari della regular season di Serie A1 e Serie A2. Tanti gli appuntamenti da segnare col circoletto rosso per appassionati e addetti ai lavori, in vista di una grande stagione cestistica 2021/2022.

In Serie A1 già nella giornata di ieri abbiamo approfondito il fascino della prima giornata, con lo scontro tra matricole Faenza-Moncalieri, la sfida tra realtà ambiziose come Ragusa e Geas e, infine, una sfida ricca di ex come Bologna-San Martino di Lupari (col ritorno in A1 di Cecilia Zandalasini). Il clima si farà infuocato da fine ottobre in poi con una serie di scontri attesissimi. Dopo il tour de force della prima parte di campionato, da segnalare il doppio impegno Venezia tra decima e undicesima giornata, con lo scontro col Geas (storicamente avversario ostico per le lagunari) e soprattutto la settimana dopo la rivincita della splendida Finale Scudetto 2020/2021, il derby veneto contro Schio anche noto come “Il Superclassico”. Brividi anche per l’ultima giornata: Bologna misurerà le sue ambizioni contro Schio, con il doppio ex Zandalasini-Cinili alla prova col suo passato.

Ecco il link per il calendario completo.

Il campionato di Serie A2 è diviso in due Gironi: Nord e Sud.

Nel Girone Nord si parte subito col botto con Castelnuovo Scrivia-Alpo scontro affascinante per la prima giornata; le piemontesi giocheranno poi il derby con Torino, mentre Alpo sfiderà Brixia Basket in una bellissima seconda giornata, che avrà tra i clou anche la rivincita della scorsa Semifinale Playoff tra Vicenza e Sanga Milano. Ultima giornata da urlo: tra le gare in programma l’attesissimo derby di Bolzano tra Acciaierie Valbruna e Alperia, il derby veneto tra Ponzano e Treviso, la rivincita dei Playoff 2020/2021 tra Sanga Milano e Crema, più lo spettacolare scontro tra Udine e Alpo.

Nel Girone Sud propone subito due derby di grande fascino alla prima giornata, campano (Battipaglia-Capri) e toscano (San Giovanni-Nico Basket) più lo scontro d’alta classifica tra Selargius e La Spezia. L’ottavo turno è quello dei derby: inedita sfida nel marchigiano tra Civitanova Marche e Matelica, maggior tradizione invece per il derby sardo tra Selargius e Cus Cagliari; la dodicesima giornata sarà quella del ritorno del derby ligure tra Savona e La Spezia, mentre il match forse più interessante dell’ultima giornata sarà il confronto tra l’ambiziosa Firenze e la solidissima Vigarano.

Calendario Serie A2 – Girone Nord

Calendario Serie A2 – Girone Sud