Tamika Tremaglio di Deloitte diventerà la nuova direttrice della NBPA

Cambio al vertice della NBPA, la National Basketball Players Association, ovvero il sindacato dei giocatori NBA. Michele Roberts, che da anni ricopriva la carica di direttrice esecutiva, andrà in pensione e il suo posto verrà preso da Tamika Tremaglio. La donna è da anni nel mondo della consulenza e lascerà Deloitte, importantissima società che dirigeva nell’area di Washington con più di 14.000 dipendenti e 23 uffici.

Tremaglio era già consulente della NBPA, ma ora assumerà la carica più importante a tempo pieno. Decisiva anche la volontà del nuovo presidente, CJ McCollum, che nei mesi scorsi aveva preso il posto di Chris Paul a capo del sindacato. La scelta di Tremaglio è importante anche perché tra qualche mese proprio lei dovrà condurre con la NBA le trattative per il nuovo contratto collettivo, rimandate a causa della pandemia.

Tremaglio is retiring as the Managing Principal of Deloitte’s Greater Washington practice to become the full-time director of the NBPA, sources said. She’s been a consultant for the league’s union for the past nine years. https://t.co/bGT4NOZKxt

