Sebbene l’icona NBA dei Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, non abbia mai giocato neanche un minuto per i Philadelphia Sixers, Bryant ha battuto numerosi record giocando per la Lower Merion High School di Ardmore, Philadelphia, che collegherà per sempre il Black Mamba alla City of Brotherly Love.

Ecco perché a Philly stanno pensando di issare in alto nella propria arena la maglietta del leggendario Mamba:

76ers retiring Kobe Bryant's Lower Merion No. 33 like Heat retired MJ's No. 23 'interesting idea' @ScottONeil tells @BallySports:

"That’s something that @dmorey & @DocRivers & Elton will weigh on for sure. That’s something that Chris Heck the President of 76ers will weigh on." pic.twitter.com/kLlets1qyr

— 👑 Brandon “Scoop B” Robinson 📍 (@ScoopB) September 21, 2021