Tantissimi positivi in casa Milano: rinviate le gare con Zalgiris e Virtus Bologna

Era nell’aria già da ieri la notizia che ci fossero diversi giocatori positivi in casa Olimpia Milano ma ciò è diventato ufficiale questa mattina quando La Gazzetta dello Sport ha confermato che ci sono 4 giocatori e 2 membri dello staff di Ettore Messina con il Covid-19, come riportato anche dal tweet di Emiliano Carchia.

Probabilmente i cestisti dell’Olimpia si sono infettati durante la gara contro il Real Madrid, giocata settimana scorsa proprio al Mediolanum Forum di Assago. In casa Blancos c’erano già diverse positività, che sono aumentate nel weekend perché sono risultati positivi al Covid anche i francesi Fabien Causeur e Vincent Poirier.

Al momento non si sa chi sono i positivi, sebbene di nome se ne siano stati fatti nei vari gruppi tematici. Di certo si sa che non si giocherà la partita di domani di EuroLega in casa dello Zalgiris Kaunas e nemmeno quella contro la Virtus Bologna perché la squadra è in quarantena fino al 27 dicembre.

Qui il comunicato dell’Olimpia Milano:

La Pallacanestro Olimpia comunica che sei membri del Gruppo Squadra sono risultati positivi al Covid-19. Il club ha prontamente avvertito le autorità sanitarie e ha ricevuto dall’ATS la seguente comunicazione: “In relazione al rapido sviluppo di un focolaio Covid che vede coinvolti sei componenti del gruppo squadra, tenuto conto del quadro epidemiologico di forte ripresa dei contagi e della possibile circolazione di varianti più contagiose, si dispone la sospensione dell’attività sportiva e la quarantena domiciliare del gruppo squadra. L’attività sportiva potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare”.

