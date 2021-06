Team USA, alle Olimpiadi ci saranno Damian Lillard e Draymond Green

Se Steph Curry è ancora “letteralmente indeciso 50-50”, parole sue, riguardo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo di quest’estate, nelle scorse ore Team USA ha incassato due sì. Sia Damian Lillard che Draymond Green saranno in Giappone per provare a portare un altro oro olimpico alla Nazionale americana, sarebbe il terzo di fila.

Entrambi sono fuori dai Playoff NBA: Lillard non ha mai giocato un torneo maggiore con gli USA, mentre Green non indossa la maglia della Nazionale da Rio 2016. In occasione delle scorse Olimpiadi, vedendosi escluso dai convocati, la stella dei Blazers sollevò anche una piccola polemica.

Portland Trail Blazers’ Damian Lillard and Golden State Warriors’ Draymond Green are among the initial commitments to Team USA for the Tokyo Olympics this summer, sources tell me and @joevardon.

