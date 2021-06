Team USA, anche Devin Booker parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo

Dopo Bradley Beal, Team USA ha incassato il secondo “sì” della giornata per le Olimpiadi di Tokyo: quello di Devin Booker. La stella dei Phoenix Suns è ancora impegnata nei Playoff, in attesa di iniziare le Finali di Conference, ma ha già detto che ci sarà, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Phoenix Suns All-Star guard Devin Booker has committed to join the 12-man Team USA roster for the Summer Olympics in Tokyo, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2021