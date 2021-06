Team USA riceve il sì di Bradley Beal, ora si punta a Chris Paul

Damian Lillard, Draymond Green, Jayson Tatum e ora anche Bradley Beal: Team USA ha incassato il “sì” anche della stella degli Washington Wizards per le Olimpiadi di Tokyo. La Federazione statunitense sta ancora attendendo una risposta da gran parte delle stelle NBA, Steph Curry in primis, e sarebbe in pressing anche sui giocatori ancora impegnati nei Playoff.

Tra questi ultimi ci sarebbe soprattutto anche Chris Paul. Il veterano è in Finale di Conference con Phoenix, ma attualmente è in isolamento per Covid-19. Solo dopo la fine della stagione dei Suns il giocatore potrà dare una risposta definitiva, a seconda anche del suo stato fisico.

Washington Wizards star Bradley Beal has committed to Team USA for the Tokyo Olympics, sources tell me and @joevardon. Beal joins Portland’s Damian Lillard, Boston’s Jayson Tatum and Golden State’s Draymond Green among initial pledges. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 18, 2021