Team USA completa il roster: ecco i 12 giocatori per il Mondiale

Mancava solo uno spot da colmare nel roster di 12 giocatori di Team USA per la FIBA World Cup 2023. Quel posto è stato preso da Josh Hart, fresco di permanenza ai New York Knicks. La guardia va a completare un roster quasi del tutto nuovo, sicuramente guidato dal talento di Anthony Edwards, Paolo Banchero, Brandon Ingram e Tyrese Haliburton.

Questa la lista completa dei giocatori che, salvo imprevisti, disputeranno il Mondiale in partenza a fine agosto, agli ordini di coach Steve Kerr:

Paolo Banchero

Mikal Bridges

Jalen Brunson

Anthony Edwards

Tyrese Haliburton

Josh Hart

Brandon Ingram

Jaren Jackson Jr.

Cam Johnson

Walker Kessler

Bobby Portis

Austin Reaves

Team USA sarà nel Gruppo C insieme a Grecia (che ha il dubbio Giannis Antetokounmpo per alcuni problemi fisici), Giordania e Nuova Zelanda. Gli americani saranno chiamati a riscattare la figuraccia fatta nella World Cup 2019 in Cina, dove si presentarono con una squadra non all’altezza e chiusero settimi, peggior risultato di sempre.