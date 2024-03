Team USA e la Serbia attendono l’Italia alle Olimpiadi in caso di vittoria del Preolimpico

Nelle scorse ore a Mies, in Svizzera, si è tenuto il sorteggio dei gironi del torneo di pallacanestro maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si disputerà in estate. Non tutte le squadre partecipanti sono già note: 4 usciranno dai tornei Preolimpici che si disputeranno a giugno tra Spagna, Lettonia, Porto Rico e Grecia. L’Italbasket giocherà il Preolimpico in Porto Rico, inizialmente nel Gruppo B insieme ai padroni di casa e al Bahrain. Se gli Azzurri passeranno il primo girone dovranno vedersela in semifinale con una tra Lituania, Messico e Costa d’Avorio e successivamente con chi arriverà in finale dall’altra parte del tabellone. Solo vincendo anche la finale conquisteranno un pass per le Olimpiadi, dove però li attende una eventuale seconda impresa. Nel sorteggio di ieri infatti la generica “squadra vincitrice del torneo in Porto Rico” è stata pescata e inserita nello stesso girone olimpico di Team USA, Serbia e Sud Sudan.

Quello che gli Azzurri potrebbero ritrovarsi a giocare sarebbe subito il girone più difficile del torneo, con la grande favorita che porterà tutti i propri migliori giocatori e la Serbia che, salvo imprevisti, conterà su Nikola Jokic.

Nel Gruppo A le due squadre che usciranno dai Preolimpici di Spagna e Grecia (tra le papabili ci sono da una parte Spagna e Finlandia, dall’altra Slovenia, Croazia e Grecia) se la dovranno vedere con Canada e Australia. Infine nel Gruppo B sono state sorteggiate Germania, Francia, Giappone e la vincente del torneo in Lettonia (probabilmente una tra Lettonia, Brasile e Montenegro).

Il torneo di basket alle Olimpiadi inizierà il 27 luglio e si concluderà con la finale il 10 agosto.

Questi i tre gironi sorteggiati per le Olimpiadi:

Gruppo A

Australia

Vincitore OQT in Grecia

Canada

Vincitore OQT in Spagna

Gruppo B

Francia

Germania

Giappone

Vincitore OQT in Lattonia

Gruppo C

Serbia

Sud Sudan

Vincitore OQT in Porto Rico

USA

Foto: FIBA