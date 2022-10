Team USA farà di tutto per “scippare” Joel Embiid alla Francia

Con Joel Embiid che ha ottenuto anche il passaporto statunitense, era solo questione di tempo prima che Team USA bussasse ala porta.

“Fonti mi dicono che USA Basketball ha un interesse confermato nel reclutare Joel Embiid di Philadelphia nella squadra Nazionale e spera di battere la Francia per l’impegno internazionale di Embiid”.

Sources tell me USA Basketball has a confirmed interest in recruiting Philadelphia's Joel Embiid to the national team and hopes to beat out France for Embiid's international commitment. Full story via my Substack: https://t.co/sqfJmgSO0v

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 7, 2022