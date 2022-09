Team USA femminile spazza via la Corea e stabilisce diversi record

Nella notte italiana, Team USA femminile è sceso in campo alla FIBA World Cup contro la Corea del Sud: non c’è stata storia, e le americane hanno vinto 145-69. È il quarto successo in quattro incontri dopo quelli contro Belgio, Porto Rico e Cina.

Quello contro la Corea è stata però la vittoria più larga: un +76 che non lascia spazio alla cronaca della gara, sempre a senso unico. In precedenza gli USA avevano battuto Porto Rico 106-42, +64.

Nel successo sulle coreane, Team USA ha realizzato parecchi record: i 145 punti segnati sono un nuovo record per il Mondiale femminile, superando i 143 che segnò il Brasile nel 1990. Le americane ne avevano invece segnati 119 sia contro la Cina nel 2006 che contro l’Angola nel 2014. È stata inoltre la 26° vittoria consecutiva per Team USA femminile, pareggiando il record che sempre le americane avevano stabilito tra il 1994 e il 2006.

Team USA ha inoltre stabilito i propri record in assist (36) e tiri segnati dal campo (62), con 8 giocatrici su 12 in doppia cifra. La top scorer è stata Brionna James, con 24 punti in 25′, seguita da A’Ja Wilson con 20 in 15′.