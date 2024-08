Curry è DISUMANO: Team USA vince la medaglia d’oro in casa della Francia

Francia – USA 87-98

(15-20, 26-29, 25-23, 21-26)

Gli Stati Uniti controllano la finale per 40′, respingono tutti gli sforzi della Francia e conquistano la tanto desiderata medaglia d’oro olimpica per l’ennesima volta. Merito delle superstar americane, soprattutto di Steph Curry: 24 punti con 8/12 da tre punti dopo la leggendaria semifinale contro la Serbia. È proprio il fenomeno degli Warriors a chiudere definitivamente la partita negli ultimi minuti con 3 triple da cineteca.

L’avvio di gara è caratterizzato da tante palle perse della Francia, che nel primo quarto fatica a gestire il pallone e dà spazio ai contropiedi degli USA. L’ingresso di Anthony Edwards dà una spinta agli americani che terminano sul 15-20 al 10′ proprio con 6 punti di fila della star dei Timberwolves. Nel secondo periodo la Francia recupera e passa in vantaggio sul 25-24, ma è un sorpasso effimero: LeBron e Booker riportano avanti gli USA e Curry completa l’opera con la tripla del +5 in faccia a Wembanyama. Negli ultimi minuti del primo tempo si accende Yabusele, prima subendo fallo sul tiro da tre punti e poi posterizzando James. La squadra di Steve Kerr riprende subito le redini della partita e chiude in crescendo, toccando anche il +10 e arrivando al 20′ avanti 41-49.

Durant e Curry aprono il secondo tempo portando gli USA ad un massimo vantaggio di +13. La Francia si affida a Wembanyama, lui e Fournier riescono a riportare i Bleus a -7 da dietro l’arco e infiammano alla Bercy Arena. Anthony Davis si fa vedere sia in attacco che in difesa, stoppando e rubando la palla che poi Durant serve ad Edwards per l’alley-oop del +11. È comunque la Francia a chiudere meglio la frazione, con 5 punti di fila di Fournier e De Colo (sulla sirena) per il 66-72 al 30′. Nel quarto periodo gli Stati Uniti sembrano spesso giocare al gatto col topo: quello espresso non è esattamente un bel basket, ma ogni volta che la Francia si riavvicina gli americani trovano canestri importanti di KD, LeBron o Curry. Yabusele e Wembanyama riportano i Bleus a -3 a 3′ dalla fine, replicano subito Curry e Durant con 5 punti che costringono Collet al timeout.

È però ancora Steph il closer della partita, con altre tre triple negli ultimi 2′ di cui una davvero incredibile, con due difensori addosso. Il miglior tiratore di sempre trascina gli USA alla quinta medaglia d’oro olimpica consecutiva, la prima della sua carriera, a suon di canestri: il match termina con una Francia impotente, sconfitta in casa 87-98.

Francia: Ntilikina, Batum 5, Albicy, Yabusele 20, Cordinier, Fournier 8, De Colo 12, Lessort 5, Gobert 2, Wembanyama 26, Strazel 3, Coulibaly 6.

USA: Curry 24, Edwards 8, James 14+10 assist, Durant 15, White NE, Haliburton NE, Tatum 2, Embiid 4, Holiday 6, Adebayo 2, Davis 8, Booker 15.