Team USA, Gilbert Arenas ha detto che questa squadra “fa pena”

Gilbert Arenas, All-Star NBA in pensione, non ha usato mezzi termini parlando della roster di Team USA per la FIBA World Cup 2023.

“Avete visto la lista che ha stilato Steve Kerr? Questo gruppo fa pena”, ha detto Arenas, tre volte All-Star NBA dal 2005 al 2007: “Sono contento per chi ce la fa. È bello. È bello per alcuni dei ragazzi che ci sono arrivati e che non conosco. Ma alcuni di loro probabilmente non saranno nemmeno titolari nella loro squadra”.

Team USA per la Coppa del Mondo sarà così composta: Paolo Banchero (Orlando Magic), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Josh Hart (Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz), Bobby Portis (Milwaukee Bucks) e Austin Reaves (Los Angeles Lakers).

Nonostante le dichiarazioni di Arenas, di tutti questi giocatori forse solo Portis non può essere classificato come titolare. Austin Reaves, che è uscito dalla panchina per la maggior parte della stagione regolare, è stato titolare in tutte le partite di playoff dei Lakers e ha fornito prestazioni impressionanti.

