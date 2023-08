Un’altra ex Lottery pick in Europa: Ben McLemore firma in Grecia

Negli ultimi giorni Jabari Parker si è avvicinato rapidamente al Barcellona, ma l’ex Bucks e Celtics non è l’unica Lottery pick destinata a mettere piede in Europa. Nel pomeriggio italiano infatti l’AEK Atene ha annunciato la firma di Ben McLemore, 7° chiamata assoluta al Draft 2013.

McLemore era descritto come uno dei migliori prospetti della sua classe Draft, tanto da essere tra i papabili per la prima scelta assoluta. Poi le sue quotazioni sono scese, è finito ai Sacramento Kings e in NBA non ha mai brillato. Per un decennio ha girato la Lega con Sacramento, Memphis, Houston, i Los Angeles Lakers e infine Portland. Solo nella scorsa stagione McLemore aveva lasciato la NBA per la Cina, con qualche mese agli Shandong Hi-Speed Kirin.

Nell’arco della sua carriera NBA, Ben McLemore ha segnato 9.0 punti di media. Ora, a 30 anni, va a rinforzare l’AEK che disputerà la Basketball Champions League.