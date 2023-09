Team USA prepara l’artiglieria pesante: LeBron James, Curry e KD vogliono le Olimpiadi

Da sempre gli Stati Uniti prediligono le Olimpiadi a qualsiasi altra manifestazione, spesso trascurando i Mondiali. Quest’anno, come nel 2019, questa superficialità li ha portati ad un flop mondiale: nel 2019 erano finiti settimi, quest’anno quarti. Ma tra un anno, quando ci saranno i Giochi a Parigi, Team USA spera di potersi presentare con una squadra che faccia paura agli avversari solo leggendo i nomi. Secondo Shams Charania, LeBron James avrebbe deciso di tornare in Nazionale dopo il ritiro avvenuto nel 2012 a Londra (anche senza mai una ufficialità vera e propria), dopo la conquista della medaglia d’oro. Oltre al Re, che compirà 39 anni a dicembre, anche Steph Curry e Kevin Durant sono interessati a far parte del roster americano.

Queste notizie vanno in controtendenza con quello che era trapelato prima del Mondiale, ovvero che il roster di Parigi 2024 non sarebbe stato tanto diverso da quello di quest’estate. Probabilmente il risultato negativo ha convinto gli USA a cambiare un po’ i piani. Nelle Olimpiadi moderne, la squadra statunitense maschile di basket ha sempre conquistato la medaglia d’oro tranne in tre occasioni: nel 1972, nel 1988 e nel 2004. Team USA ai Giochi ha perso solo 6 partite su 149 nella sua intera storia.