Sono giorni di grandissimi cambiamenti per i Dallas Mavericks. Dopo il licenziamento del GM Donnie Nelson e le dimissioni di coach Rick Carlisle, a quanto pare anche a causa di dissapori con Luka Doncic, la franchigia texana ha poco fa annunciato il ritorno di Dirk Nowitzki. Il tedesco, giocatore-simbolo della franchigia, si era ritirato due anni fa, sparendo quasi del tutto dalla scena. Nel corso di questi Playoff, Nowitzki è stato insolitamente molto presente, in tribuna anche nelle trasferte a Los Angeles.

Il motivo risiede forse anche nel fatto che Dallas lo avrebbe nominato presto Special Advisor. Nowitzki aiuterà dunque Mark Cuban a trovare il nuovo GM e anche il nuovo allenatore, in quest’ordine. Nelle scorse ore il proprietario dei Mavs avrebbe avuto una riunione con Nowitzki e altre persone di fiducia, come ad esempio l’ex giocatore Michael Finley, per delineare una strategia. Proprio Finley è tra i candidati a diventare il prossimo presidente e GM dei Mavericks.

