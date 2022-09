Tegola pesante per Danilo Gallinari: scoperta la rottura del crociato

Inizialmente un danno al legamento crociato di Danilo Gallinari era stato escluso dai primi esami, ma test più approfonditi condotti in queste ore hanno dato una diagnosi completamente diversa. Come riportato da Shams Charania, i nuovi esami hanno evidenziato proprio la rottura del legamento sinistro, quello già operato nel 2013 ai tempi dei Denver Nuggets.

Gallinari, che avrebbe comunque saltato EuroBasket, non starà quindi fuori 2 mesi ma molto di più. L’azzurro aveva da poco firmato un biennale con i Boston Celtics, ma è ora probabile che salti tutta la prossima stagione NBA.

After receiving further evaluation, Boston’s Danilo Gallinari has been diagnosed with a torn ACL in his left knee, per sources. This is the same ACL that Gallinari tore in 2013.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2022