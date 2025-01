Terry Rozier sotto inchiesta per presunto coinvolgimento in scommesse illegali

La guardia dei Miami Heat, Terry Rozier, è attualmente sotto inchiesta da parte dei procuratori federali per un possibile coinvolgimento in un giro di scommesse sportive illegali avvenuto nel 2023, quando militava nei Charlotte Hornets.

Secondo quanto riportato, l’inchiesta rientra in un’indagine più ampia condotta dalle autorità statunitensi, che ha già visto implicato Jontay Porter. Il gruppo di scommettitori è accusato di aver cospirato con Porter per manipolare le sue prestazioni in alcune partite NBA e avrebbe piazzato scommesse significative contro Terry Rozier durante una gara disputata con gli Hornets nel 2023. Questo schema avrebbe potenzialmente alterato l’integrità delle competizioni sportive, sollevando preoccupazioni a livello di lega e delle autorità giudiziarie.

NBA statement: “The league conducted an investigation and did not find a violation of NBA rules. We are now aware of an investigation by the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York related to this matter and have been cooperating with that investigation.” https://t.co/6UkaDwH6fU

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 30, 2025