Thomas Heurtel ha deciso: chiuderà la stagione con l’Asvel

Si è ufficialmente conclusa l’esperienza di Thomas Heurtel al Barcellona, dopo i dissidi degli ultimi 2 mesi che lo avevano messo di fronte alla scelta: trasferimento fuori dalla Liga o rimanere fermo per il resto della stagione. Il playmaker francese è stato poco fa annunciato come nuovo rinforzo per l’Asvel Villeurbanne.

Heurtel non potrà giocare in Eurolega, ma aiuterà il club in campionato. Il giocatore ritorno in Francia a 11 anni dall’ultima volta.

❗ Le meneur de jeu titulaire de l’équipe de France, Thomas HEURTEL, rejoint LDLC ASVEL jusqu’à la fin de la saison avec le titre de champion de France et la coupe de France dans le viseur ! ✍ https://t.co/DXZYuyEED0#LDLCASVEL pic.twitter.com/AI29knKECU — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 24, 2021

