Toko Shengelia ha scelto: ci sarà ancora la Virtus Bologna nel suo futuro

Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport“, la Virtus Bologna e l’ala georgiana Toko Shengelia avrebbero trovato un accordo per il rinnovo biennale (con opzione per il terzo anno) del contratto già in essere tra le due parti (in scadenza il 30 giugno 2022).

Shengelia, che ha prodotto 12,7 punti e 5,8 rimbalzi di media in 15 partite di regular season in campionato, avrebbe dunque rinunciato alle sirene del Barcellona e di quelle oltreoceano: qualche settimana fa infatti, il giornalista lituano Donatos Urbanas aveva rilanciato un ritorno in NBA dell’ex Baskonia, realtà che però non sembra destinata a concretizzarsi.