La NBA fa “spesa” alla Virtus Bologna? Nico Mannion e Toko Shengelia nel mirino

La Virtus Bologna ha da poco vinto l’EuroCup e l’anno prossimo giocherà l’Eurolega, per la quale sta già preparando un mercato faraonico. Se fino a pochi giorni fa sembrava che Toko Shengelia, inizialmente diretto al Barcellona in estate, si fosse convinto a rimanere bianconero vista la partecipazione alla prima coppa europea, poco fa è arrivata una voce che preoccupa i tifosi della Virtus. Secondo Donatas Urbonas, Shengelia ha come primo obiettivo un ritorno in NBA. Il lungo georgiano ha disputato 2 stagioni negli USA, tra Brooklyn e Miami, segnando solo 1.3 punti di media in 45 partite. A 30 anni, per Shengelia potrebbe arrivare l’ultima chance oltreoceano e difficilmente non la coglierebbe.

One of the top names of the upcoming EuroLeague free agency Tornike Shengelia is seeking the NBA return, per sources. — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 16, 2022

Un altro che potrebbe lasciare la Virtus alla volta della NBA è Nico Mannion. Arrivato l’estate scorsa tra il grandissimo entusiasmo della piazza bolognese, il playmaker azzurro ha deluso le aspettative, scivolando fuori dalle rotazioni di Sergio Scariolo. In EuroCup, Mannion ha giocato 10′ agli ottavi, 3′ ai quarti, non è sceso in campo in semifinale e lo ha fatto per pochi secondi in finale. Nella sua unica stagione in NBA, la 2020-21, Mannion era stato il backup di Steph Curry agli Warriors, segnando 4.1 punti in circa 12′ di utilizzo. Secondo SDNA, l’attuale giocatore della Virtus Bologna potrebbe partecipare alla Summer League di quest’estate e su di lui ci sarebbero gli occhi di diverse franchigie.

Multiples teams are following Nico Mannion situation for next season. He has contract with Virtus Bologna but some NBA teams are considering him for the Summer League. @SdnaGr — George Zakkas (@ZakkasGeorge) May 16, 2022