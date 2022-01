Tommy Marino sull’infortunio di Teodosic: “Gli adesivi killer sono pericolosi!”

Tommy Marino, playmaker dei Legnano Knights e una delle voci più importanti tra i giocatori italiani, ha commentato sul suo profilo Twitter l’infortunio di Milos Teodosic accorso nella giornata di ieri contro Reggio Emilia e che potete vedere cliccando qui.

Io sono un lamentone, lo so, va bene.

Ma fidatevi ogni cambio di direzione su quei così è una scommessa. — Tommaso Marino (@Queenie_Boy) January 9, 2022

L’ex Scafati, Siena e Treviglio ha voluto sottolineare come gli adesivi che si trovano sui parquet italiani siano pericolosi. Naturalmente questi adesivi portano il nome degli sponsor che pagano per stare lì però mettono in grave pericoloso l’incolumità fisica dei giocatori.

Non è la prima volta che un giocatore italiano si lamenta degli adesivi sui campi da gioco. Per esempio Daniel Hackett, ora in Russia al CSKA Mosca, più di 2 anni fa scrisse su Instagram alla Lega Basket che gli adesivi sulla lunetta sono pericolosi. In questo caso l’adesivo non è sulla lunetta ma il concetto è il medesimo.

Non crediamo che ci saranno modifiche perché, come ha scritto anche lo stesso Tommy Marino, gli sponsor pagano – e anche tanto – per essere lì in bella vista. Ma mai dire mai…