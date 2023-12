Dino Meneghin sulla conferma di Messina: “Chiaro messaggio ai giocatori”

Nella giornata di lunedì l’Olimpia Milano ha a sorpresa annunciato il rinnovo di Ettore Messina fino al 2026, nel momento probabilmente più difficile dei suoi anni in biancorosso. In realtà l’accordo era stato trovato già qualche mese fa e ufficializzato solo ora, come ulteriore attestato di stima da parte della dirigenza nei confronti di Messina. Secondo molti, la scelta delle tempistiche (dopo il KO di Sassari e alla vigilia di una caldissima settimana con doppio turno di EuroLega e sfida alla Virtus Bologna in campionato) non è stata casuale: anzi è stato un messaggio per i giocatori. La pensa così anche Dino Meneghin, che sicuramente di spogliatoi se ne intende.

Intervenuto a Radio24, il leggendario lungo di Varese e Milano, ex presidente FIP, ha parlato così della situazione di Messina: “Il prolungamento è stato un messaggio chiaro per i giocatori. Per quelli che si lamentano perché l’allenatore non li capisce o non li fa giocare tanto. Questo malcontento può generare acredine nei confronti del coach. Il messaggio dell’Olimpia è chiarissimo: per 3 anni ci sarà questo allenatore. O vi adeguate, o quella è la porta. Tanto le brutte figure le fate voi, perché alla fine è così. L’allenatore può mettere in piedi qualsiasi difesa o qualsiasi attacco, se poi i giocatori buttano palla in tribuna o si palleggiano sui piedi è logico che la colpa non sia dell’allenatore. Questo messaggio può dare più stabilità e tranquillità ai giocatori: questo è il percorso. O ci adeguiamo, come diceva Totò, oppure ce ne andiamo”.

Nonostante la conferma di Messina, Milano ieri sera ha perso ancora contro il Bayern Monaco, in modo rocambolesco e dopo un OT.

Fonte: Sportando