Torino asfalta una Trapani mai in partita nel lunch match

REALE MUTUA BASKET TORINO – 2B CONTROL TRAPANI 104-72

(26-19, 26-16, 30-21, 22-16)

Nel lunch match di domenica 21/02, al PalaGianniAsti di Torino si sfidano la Reale Mutua Basket Torino e la 2B Control Trapani. I padroni di casa, grazie all’ultimo filotto di vittorie, si trovano al secondo posto in classifica nonostante le 4 partite da recuperare e sono determinati a proseguire la propria corsa. Trapani, più staccata nelle centrali del campionato, è reduce dalla vittoria su un’altra piemontese (la JB Monferrato) ed è in cerca di una vittoria esterna per provare a restare all’inseguimento del gruppo di testa. Coach Cavina schiera dal primo minuto Clark, Cappelletti, Pinkinks, Toscano e Diop, coach Parente risponde con Renzi, Spizzichini, Miller, Corbett e Palermo. La partita sarà diretta dal sig. Ferretti Fabio, dal sig. Centonza Michele e dal sig. Tallon Umberto.

L’inizio di partita è tutto firmato da Toscano. Il giocatore della Reale Mutua apre il match con una tripla, segna dal post e poi con un assist propizia la bomba di Clark per l’8-0. Trapani fatica ad entrare in ritmo e riesce a trovare i primi punti solo con un tap-in di Miller in mezzo al traffico. Torino è determinata a non ridare vita ai siciliani soprattutto

con Clark, che con il 2+1 firma il 15-4 mentre dall’altro lato del campo + Corbett a prendere in mano le redini del gioco andando a segno da dietro l’arco. Un altro gioco da tre punti, questa volta firmato Alibegovic, lancia Torino sul 20-7 ma la 2B Control pesca con continuità i propri lunghi nel pitturato (Renzi e Nwohuocha) e rimane agganciata al match. Pagani entra bene nel match recuperando un ottimo pallone e conquistando la lunetta in attacco, mentre nella metà campo opposta è sempre Corbett a farla da padrone riportando la 2B Control sotto la doppia cifra di svantaggio. Il primo quarto termina 26-19.

Alibegovic e Spizzichini battibeccano sia a parole che nei fatti, perché al piazzato del capitano torinese risponde una tripla dall’angolo del siciliano su un’errata rotazione difensiva dei padroni di casa. I rientri in campo di Clark e Diop restituiscono energia a Torino ma Corbett si dimostra un cecchino da dietro l’arco e tiene Trapani a meno di dieci lunghezze di svantaggio. Due triple di Pinkins sull’ottima circolazione di palla offensiva lanciano la Reale Mutua sul+15, Renzi litiga con il ferro e due punti in penetrazione di Toscano costringono coach Parente al timeout. Al rientro in campo Trapani prova a rifarsi sotto e ci riesce, ma la tripla di Diop da quasi metà campo sulla sirena dell’intervallo rischia di tagliare definitivamente le gambe ai granata, che vanno al riposo sul 52-35.

Anche la ripresa comincia così come era cominciato il match, con Toscano protagonista. Corbett continua ad essere la principale bocca da fuoco dei suoi, ma Torino è concentrata e con Pinkins raggiunge il +20. Da una palla persa in attacco di Toscano nasce il 2+1 che Spizzichini non riesce a concretizzare, mentre Clark non si fa pregare e da dietro l’arco infila i 3pt del nuovo +20. Palermo commette un’ingenuità commettendo fallo sul tiro da tre di Campani ma è Cappelletti a propiziare il 5-0 di parziale con un 2+1 e il coast-to-coast in contropiede dopo l’intercetto su un passaggio fuori misura della 2B Control. Campani dalla media risponde al 2/2 dalla lunetta di Nwohuocha e chiude la terza frazione sul 82-56.

In avvio di ultimo quarto Miller commette il suo 5° fallo su Campani ed esce dal match. Nwohuocha segna dal pitturato, Pagani viene pescato completamente libero da Alibegovic e firma l’88-58 e anche Bushati buca la difesa granata iscrivendosi a referto. Il lungo dei siciliani continua a dare problemi alla difesa gialloblu e buca la retina a ripretizione, mentre Renzi trova il canestro da dietro l’arco nonostante la mano di Campani in faccia. Anche Spizzichini va a segno da tre punti, Penna lo copia e sul 99-69 a 53” dalla fine coach Cavina allunga le rotazioni dando spazio anche ai giovani Origlia e Ferro. Il 2+1 di Alibegovic a 15 secondi dalla fine chiude il match sul 104-72 finale.

TABELLINI

Reale Mutua Torino: Clark 17, Alibegovic 16, Pagani 2, Penna 5, Cappelletti 7, Campani 16, Pinkins 14, Toscano 9, Origlia, Ferro, Diop 13, Bushati 5. All. Cavina

2B Control Trapani: Renzi 17, Spizzichini 15, Erkmaa, Miller 5, Adeola ne, Mollura ne, Corbett 17, Pianegonda, Palermo 6, Nwohuocha 12, Milojevic. All. Parente

